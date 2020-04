Coronavirus, il dettaglio dei comuni della provincia di Trapani. Effettuati 1385 tamponi

Coronavirus, la situazione a Trapani e provincia aggiornata al 2 aprile 2020. Totale positivi 73 così distribuiti:

Alcamo 14; C/Vetrano 5; Erice 2; Valderice 7; Marsala 7; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 20; Trapani 8; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1.

Ricoverati 25

Trapani 12: Terapia Intensiva 1/Covid 11.

Marsala 13: Terapia Intensiva 2/ Terapia Sub Intensiva 3/ Covid 8.

Decessi 2

Totale tamponi effettuati 1385

Al fine di una rispondenza numerica con i dati forniti dalla Regione (78), si sottolinea che i dati locali non contengono ulteriori n. 3 casi di pazienti ricoverati ma non residenti nel territorio trapanese né i due decessi.









