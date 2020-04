Coronavirus e solidarietà, donate le mascherine alla polizia municipale di Marsala

Ancora gesti di solidarietà a Marsala, con nuove donazioni di mascherine alla Polizia Municipale da parte di privati e Aziende del territorio. L’Artigiana Tessile ne ha donate un centinaio, consegnate personalmente dal titolare Nunzio Patti agli Ispettori Roberto Parrinello e Lillo Maggio.

E al Comando della PM è giunto anche il dono dell’artista Fabio Ingrassia, con una cinquantina di mascherine realizzate dalla propria suocera, la sarta Caterina Laudicina. Tutti i dispositivi di protezione sono stati affidati alla dirigente Michela Cupini che, nel sottolineare la sensibilità mostrata da Patti e Ingrassia, ne ha evidenziato l’importanza in piena epidemia: “Le mascherine sono indispensabili per i Vigili, impegnati quotidianamente nelle operazioni di controllo; inoltre, un buon numero sarà pure messo a disposizione di quanti operano per la tutela della salute collettiva”.









