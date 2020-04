[Coronavirus] Campobello. “Made Fruit”: Chi può faccia la sua parte

MADE FRUIT: CHI PUÒ FACCIA LA SUA PARTE.#UNITICELAFAREMO

«Anche la nostra azienda, vista l’emergenza che sta affrontando l’Italia intera, ha scelto di fare la propria parte. In accordo con i funzionari comunali ed il Sindaco Giuseppe Castiglione, abbiamo deciso di sostenere gli interventi di disinfezione all’interno del nostro territorio comunale, comprendente il comune di Campobello e le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola.Insieme ad un gruppo di agricoltori di Campobello che si sono mobilitati, in maniera esclusivamente gratuita, mettendo a disposizione i loro mezzi, noi di Made Fruit abbiamo già donato un primo lotto di prodotto sanificante e continueremo a farlo, fino alla fine dell’emergenza, per tutti i successivi trattamenti.Un gesto che ci permette di essere vicini alla nostra comunità e di contribuire alla buona riuscita di una giusta causa. Solo con il contributo …









