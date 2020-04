Coronavirus, a Valderice i casi positivi salgono a 8

Crescono ancora i casi positivi da Covid-19, a Valderice, salgono complessivamente a 8.

Lo comunica il sindaco Francesco Stabile: «Tutti i cittadini risultati positivi, si trovano presso il proprio domicilio, sotto stretta sorveglianza medica, così come impone il protocollo. L’Asp di Trapani sta effettuando l’ indagine epidemiologica, e quindi la mappatura dei contatti, familiari ed extrafamiliari, che sono stati a stretto rapporto con i soggetti risultati positivi. La situazione – si legge – sembra essere comunque sotto controllo.I prossimi giorni saranno determinati, per contenere il contagio del virus, la battaglia è ancora dura, si vince se riusciamo tutti a rispettare le restrizioni che ci vengono imposte. Siamo chiamati ancora a qualche sacrificio per il bene della nostra salute. Capisco che non è facile, ma siamo in piena emergenza sanitaria e per questo sarà determinante un ulteriore impegno da parte di tutti. E’ davvero …









