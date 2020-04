Un Banco Alimentare a Petrosino per l’emergenza coronavirus. Ad organizzarlo ci sta pensando la Chiesa Evangelica Missione Speranza. Sono due le modalità con le quali si può usufruire del servizio di solidarietà. Uno è a domicilio, l’altro è attivo presso la sede di via Baglio Inglese n.117.

Qui si può andare a ritirare i beni di prima necessità, due volte a settimana per ogni nucleo familiare. Il Banco è aperto dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00.









