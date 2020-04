Castelvetrano, buoni spesa fino a 420€. Ecco il disciplinare

Pubblicata sul sito del Comune di Castelvetrano la delibera di Giunta n°61 del 02 aprile 2020 con la quale sono state predisposte le misure urgenti di solidarietà alimentare e l’approvazione degli avvisi per l’assegnazione del buono spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (covid-19).

Il disciplinare, integrato nella delibera, regola criteri e modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari e di medicine dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.

Il valore del buono spesa è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare, ed …









