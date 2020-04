Campobello invoca la protezione di San Vito, patrono della città

Domani 3 aprile alle 17.00 in diretta streaming sulla pagina Facebook Unità Pastorale Campobello di Mazara il parroco don Nicola Patti consegnerà a San Vito la preghiera di tutti i campobellesi affinché interceda presso il Signore in questo tempo di pandemia causata dal covid 19. San Vito ci ottenga la grazia di non subire pesantemente questa prova nella nostra comunità. I pochi casi positivi al virus nella nostra comunità ci fanno ben sperare, afferma don Nicola, ma dobbiamo continuare ad assumere comportarmi pienamente aderenti alle regole del governo nazionale. San Vito, continua don Nicola, porti pace agli ammalati, conforti gli sfiduciati, sostenga con la sua intercessione le famiglie in difficoltà, provate anche dall’improvvisa mancanza di reddito. La Caritas cittadina è all’opera per venire incontro alle famiglie che si trovassero in particolari difficoltà.

[fonte: comunicato]









