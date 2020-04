Buseto Palizzolo, Coronavirus, i Carabinieri aiutano pregiudicato agli arresti domiciliari

Oggi più che mai, nel pieno dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Arma dei Carabinieri, da sempre dedita ai servizi di prossimità e allo svolgimento di attività assistenziali nei confronti di chiunque si trovi in difficoltà, è chiamata a prestare soccorso alla popolazione con particolare riguardo alle fasce più deboli. A Buseto Palizzolo, i Carabinieri della locale Stazione hanno prestato assistenza ad un uomo sottoposto agli arresti domiciliari il quale, non avendo alcun reddito e nessun parente in provincia che potesse prestagli aiuto, si era ritrovato ben presto senza generi alimentari in casa. Anche in questa circostanza i militari, con la collaborazione del direttore di un supermercato del posto, hanno consegnato all’uomo una spesa con beni di prima necessità.

Piccoli gesti, quelli dei militari che giornalmente operano al fianco dei cittadini, ma che hanno portato conforto e rassicurazione a chi, …









Leggi la notizia completa