Vita. «Persone, volti e racconti» al via da oggi la rubrica promossa dalla Pro Loco Vitese

Vita. Da oggi la Pro Loco Vitese ci accompagnerà in un viaggio che permetterà, in questo particolare e difficile momento in cui ci viene chiesto di “rimanere a casa”, la possibilità di vagare con la nostra mente e conoscere e scoprire il territorio vitese; il tutto grazie ai racconti di Jeannette Tilotta.

Jeannette, ex volontaria del Servizio Civile Nazionale in Unpli Trapani, ha deciso di riportare in una raccolta di racconti, le esperienze e le storie di tutte quelle persone che abitualmente frequentano la sede dell’ufficio presso la Pro Loco Vitese, i quali le hanno lasciato dei ricordi indelebili dell’anno trascorso a Vita.

Proprio da questo progetto è nata l’idea di creare una rubrica dal nome «Persone, volti e racconti», in cui ogni giorno dalle 18, sarà possibile leggere alcuni di questi racconti.

All’interno della …









Leggi la notizia completa