Trapani. Controlli dei NAS nel settore socio assistenziale: 4 persone denunciate e sanzioni per oltre 5 mila euro

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) di Palermo, unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Trapani, hanno concluso una serie di controlli, iniziati oltre due mesi prima, presso 10 strutture socio-assistenziali (comunità alloggio e case di riposo per anziani), site nel territorio di Trapani ed Erice, su delega della Procura della Repubblica di Trapani.

All’esito degli accertamenti sono state deferite 4 persone, legali responsabili di quattro delle dieci strutture, per violazioni in materia di pubblica sicurezza, privacy e sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre per nove strutture è scattata una segnalazione alle autorità amministrative competenti, A.S.P. Trapani e comune di Erice, relativamente a problematiche di natura igienico – strutturali e ampliamento non autorizzato della capacità ricettiva, elevando sanzioni per oltre 5 mila euro.

A seguito di predette segnalazioni il Comune di Erice disponeva la chiusura di una comunit& …









Leggi la notizia completa