Petrosino, il Sindaco interviene sull’ospedale Paolo Borsellino di Marsala

Giacalone ha inviato una nota al Direttore Generale dell’Asp di Trapani e al Presidente della Regione

Petrosino, 01.04.2020

Il Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, prende posizione dopo la decisione dell’Asp di Trapani di trasformare l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala in Covid Hospital. Lo fa con una nota inviata al Direttore Generale dell’Azienda sanitaria trapanese, al Direttore Sanitario del nosocomio lilibetano e al Presidente della Regione. Ecco di seguito il testo della nota:

“Ho appreso da comunicati stampa che il presidio ospedaliero di Marsala, a cui fa riferimento la cittadinanza che mi onoro di amministrare, è stato destinato e trasformato in centro di accoglienza e cura per persone affette dalla patologia che sta flagellando la nazione. La decisione, seppur importante sul piano operativo, sta creando allarmismo e stupore. Lo scrivente ha ricevuto sollecitazioni formali da parte di tutto il Consesso civico di Petrosino, …









Leggi la notizia completa