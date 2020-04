Palermo. Carabinieri a disposizione delle persone in difficoltà

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, grazie alla capillare presenza delle 100 stazioni presenti sul territorio, oltre ai tradizionali compiti d’istituto, durante l’attuale emergenza sanitaria, si sono prodigati in favore della popolazione collaborando con le associazioni di volontariato e le altre istituzioni locali nel trasporto e distribuzione di prodotti alimentari.

In particolare, ieri e oggi, alcuni militari della stazione Borgo Nuovo, Mezzo Monreale e Acqua dei Corsari, liberi dal servizio, hanno partecipato alle attività di distribuzione nei quartieri di San Giovanni Apostolo, Calatafimi, Borgo Molara e Corso dei Mille. Le collaborazioni e le iniziative si protrarranno avanti sino alla fine dell’emergenza.

In molti comuni, inoltre, i Carabinieri stanno consegnando a domicilio farmaci o beni di prima necessità ad anziani e a persone che per problemi di salute non possono uscire dalle proprie abitazioni.

Tante sono le iniziative anche dei singoli Carabinieri …









