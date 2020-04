Paceco, pubblicati i moduli per i buoni spesa

Sono già disponibili sul sito istituzionale del Comune di Paceco, i moduli di domanda relativi ai buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. In una sezione del sito dedicata all’emergenza Coronavirus, all’indirizzo www.comune.paceco.tp.it/area_letturaNotizia/34725/pagsistema.html sono presenti:

un Avviso ai commercianti di Paceco, finalizzato alla costituzione di un elenco di attività commerciali, per l’attivazione delle misure di sostegno alimentare, tramite schede prepagate o buoni spesa, a favore di soggetti in condizioni di bisogno a causa dell’emergenza scaturita dalla diffusione del virus Covid-19;

il Modulo Manifestazione interesse ditte per alimenti, rivolto agli esercenti per la richiesta di inserimento nell’elenco aperto di attività commerciali in via di definizione, da inviare compilato all’indirizzo protocollo@pec.comune.paceco.tp.it;

il MODULO PER …









