++ Nuovo dpcm: chiusure fino al 13 aprile e nuove regole

Il premier Giuseppe Conte Conte ha presentato questa sera le novità del nuovo dpcm che proroga al 13 aprile le misure di contenimento del coronavirus in tutto il territorio nazionale.

“Se iniziassimo ad allentare le misure – ha dichiarato Conte durante la diretta – tutti gli sforzi sarebbero vani, quindi pagheremmo un prezzo altissimo, oltre al costo psicologico e sociale, saremmo costretti a ripartire di nuovo, un doppio costo che non ci posiamo permettere. Invito tutti a continuare a rispettare le misure”.

“Non siamo nelle condizioni di dire che il 14 aprile allenteremo le misure. Quando gli esperti ce lo diranno, entreremo nella fase 2 di allentamento graduale per poi passare alla fase 3 di uscita dall’emergenza, della ricostruzione, del rilancio”. Sono inoltre sospesi gli allenamenti anche per le società sportive e gli atleti professionisti, è la novità che compare nel dpcm.

