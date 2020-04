Musumeci contro il Viminale: «No a passeggiate genitori-figli»

Il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci si oppone alla circolare del Viminale che consente i genitori a uscire coi figli per una passeggiata nelle vicinanze delle proprie abitazioni ma senza che si creino assembramenti. Musumeci lo ha ribadito stamane nel corso di alcune ospitate in programmi Rai mostrando la propria contrarietà così come ribadito da alcuni suoi colleghi della Lombardia e della Campania: «Non vanifichiamo quanto fatto nelle scorse settimane», ha detto. «Questa possibilità sarà consentita a bambini affetti da particolari patologie ma solo con certificazione medica che attesti queste gravi patologie. Se passa l’idea che il peggio è passato – ha ribadito – è la rovina, si innesca un picco incontenibile».









