L’uomo si sveglierà e dirà : ” Ma che stava succedendo nel Mondo?”

Sospesi in un mondo surreale viviamo ormai le nostre storie fatte di misure draconiane che stravolgono le nostre vite trasformandole nella trama di un film. Un film in cui scorrono immagini inedite di una guerra strana, con moltissime persone che muoiono da sole, con tantissime contagiate e con tante altre che vivono svuotate, ansiose, sempre più sole e confinate. Il tema della solitudine riguarda adesso proprio tutti e il fattore che destabilizza di più è la mancanza del contatto fisico, la stretta di mano l’ abbraccio, consci che siamo tutti soli e che, alla fine, non siamo così “diversi”.

Questi sono i tempi in cui dobbiamo restare a casa, sfruttando al massimo il potere virtuale e magico della connessione con una chat o una telefonata e, se siamo interconnessi, capiamo che chiunque e in qualsiasi paese del mondo …









