Le azioni dell’amministrazione Alfano per l’emergenza Corona virus dallo smart working agli aiuti, dalle videoconferenze alle sanificazioni

L’amministrazione comunale a seguito della dichiarazione dello Stato di Emergenza del Consiglio dei Ministri relativo alla diffusione del Coronavirus, per rispondere al meglio ai bisogni della propria comunità e di conseguenza ai vari decreti legge, circolari, direttive, ordinanze e vari, sia in ambito nazionale che regionale, si è attivata sin da subito con una serie di azioni e di provvedimenti che proviamo a riassumere qui di seguito:

⭐️Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure urgenti e contingibili per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio comunale.

⭐️Temporanea modifica orario di servizio e di lavoro con decorrenza immediata e fino al 03/04/2020 integrazione decreto sindaco prot. 14622 del 13/03/2020 – misure contenimento diffusione pandemia COVID-19.

⭐️Riduzione orario di chiusura esercizi commerciali diversi da quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e farmacie ai sensi dell'art. 50, comma 5 del decreto legislativo 267/2000.









