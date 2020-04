Immensamente “GRAZIE” con 2500 rose alle donne in prima linea

Un fiore, in mezzo a tanto dolore, un pò di colore in queste giornate davvero buie, così la Croce Rossa di Castelvetrano e l’Amministrazione Comunale hanno deciso di consegnare ben 2500 rose a tutte quelle donne che ogni giorno in questo momento di grande difficoltà stanno scendendo in campo per tutti noi. Una rosa per dire grazie. Immensamente grazie!

I fiori che erano stati donati da un vivaio di Marsala al Comune di Castelvetrano saranno consegnati a tutte quelle donne del nostro territorio che ogni giorno continuano a lavorare per garantirci ogni bisogno indispensabile. Le prime sono state consegnate già stamattina all’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, al personale del Pronto Soccorso e di altri reparti.

Alle dottoresse, infermiere, farmaciste, cassiere, addette alle pulizie, un gesto piccolo ma importante, fatto di gratitudine, a loro donne instancabili dinnanzi la fatica e …









