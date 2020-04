Gibellina invoca la protezione di San Rocco. Oggi, in diretta la funzione religiosa

Gibellina. Oggi pomeriggio alle 17, all’interno della Chiesa Madre, sarà celebrato l’atto di affidamento della città di Gibellina al patrono San Rocco.

La funzione, presieduta dal parroco Don Marco, in cui sarà presente anche il sindaco Salvatore Sutera, secondo le misure di restrizione dettate dall’emergenza corona virus, avverrà a porte chiuse. Sarà comunque possibile a tutti i fedeli assistere all’atto di affidamento, grazie alla diretta Facebook.

Come ci spiega Don Marco, l’atto di affidamento è una preghiera affinché il Patrono di Gibellina San Rocco, possa intercedere e proteggere la città di Gibellina in questo particolare e difficile momento, dovuto alla pandemia del corona virus.

Valentina Mirto









Leggi la notizia completa