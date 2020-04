Gibellina. Da oggi attivo il progetto “Carne sospesa”

Gibellina. Continuano i gesti di solidarietà all’interno del territorio gibellinese per supportare chi in questo momento si trova particolarmente in difficoltà.

Anche la Caritas parrocchiale di Gibellina ha voluto dare il proprio contributo supportando, oltre a chi già assiste abitualmente, tutte quelle famiglie che a causa della crisi economica dovuta all’emergenza corona virus, si trovano oggi in difficoltà.

Un grosso aiuto – ci racconta Don Marco Laudicina – ci è stato fornito dalla Caritas Diocesana, che proprio lunedì scorso ha mandato un camion pieno di viveri, ma anche dal Comune di Gibellina che ha donato 2 mila euro in buoni spesa, e dai volontari della Protezione Civile, che si sono offerti di portare la spesa a casa delle famiglie.

Nessuno deve rimanere senza cibo! Da questo presupposto nasce infatti un altro importante progetto: “Carne Sospesa”.

