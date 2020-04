Gianni Crimaldi da Castelvetrano a Forbes con un progetto in co-founding con il social media manager Roberto Buzzatti

Durante la quarantena che ormai coinvolge la quasi totalità degli Stati seppure in forme e modalità differenti, il popolo della rete si divide tra chi condivide i momenti della propria vita da “recluso 2.0”, chi utilizza i new media per diffondere messaggi di pubblica utilità e chi ci scherza su realizzando meme (sono quelle immagini ad alto tasso di ironia e viralità che vedete sui social).

Ma tra le pieghe di tweet, condivisioni su Facebook e post su Instagram esiste anche una comunità di social media manager, digital strategist e web developer che lavora costantemente alla ricerca di soluzioni che possano offrire un aiuto concreto alla popolazione.

“In questi miei primi giorni di quarantena” – Roberto Buzzatti, pioniere italiano del social media management, vive nel Principato di Monaco dove la quarantena è cominciata lo scorso martedì 17 marzo – “mi sono …









