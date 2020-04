Da oggi via alle richieste bonus di 600 euro ma il sito Inps intasato e procedure farraginose. Disagi per utenti. Rassicurazioni dal presidente dell’Inps Tridico

Questa mattina molti professionisti e consulenti si sono collegati al sito dell’Inps al fine di inoltrare online le domande per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“Decreto Cura Italia”) per i professionisti e i lavoratori autonomi. Purtroppo, come prevedibile, il sito si è dimostrato molto lento, procedure farraginose e non certamente smart. Abbiamo ricevuto lamentele da diversi professionisti e consulenti che hanno avuto dei problemi nell’inoltrare le domande. Molti appena cliccato sulla finestra “Servizio-Indennità 600 euro” posta sulla colonna a destra dell’home page del sito dell’Inps hanno ricevuto la sorpresa dell’apertura di una pagina con su scritto “Internal Server Error” (vedi foto copertina).

Probabilmente in molti avranno pensato, considerata la data odierna, che si è trattato di un pesce d’aprile ben architettato indicando …









