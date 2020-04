[Covid 19]  Questa sera 3° intervento di disinfestazione a Campobello e nelle frazioni

Il Servizio, anche questa volta, sarà eseguito grazie alla collaborazione di un gruppo di agricoltori

Continuano gli interventi di disinfezione del territorio disposti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione al fine di prevenire i rischi di contagio da COVID 19.Dopo i primi due interventi eseguiti rispettivamente il 13 e il 20 marzo scorsi, sempre grazie alla collaborazione di un gruppo di agricoltori campobellesi, che in maniera assolutamente gratuita metteranno nuovamente a disposizione i propri mezzi, si terrà questa sera, mercoledì 1° aprile, il terzo intervento straordinario di disinfezione dell’intero territorio comunale (Campobello, Tre Fontane e Torretta Granitola).Il servizio prenderà il via alle ore 18 dalle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola, mentre a partire dalle ore 21.00 circa la disinfezione sarà eseguita nell’intero centro urbano di Campobello. In via esclusivamente precauzionale, si raccomanda pertanto ai cittadini di chiudere le …









