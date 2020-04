Seconda vittima di coronavirus in provincia di Trapani. Un 91enne, trovato positivo al Covid-19 qualche giorno fa presso il reparto di Cardiologia del Sant’Antonio Abate e successivamente trasferito, non ce l’ha fatta. L’uomo, le cui condizioni erano apparse da subito complicate, era stato sottoposto a tampone, risultato positivo, in seguito all’aggravarsi del suo quadro clinico.









Leggi la notizia completa