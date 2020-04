Coronavirus, la mappa aggiornata del contagio in provincia di Trapani

Ecco la mappa aggiornata del contagio da coronavirus in provincia di Trapani, secondi i dati forniti dall’Asp.

Totale positivi 71 così distribuiti

Alcamo 13 ; C/Vetrano 5; Erice 2; Valderice 6; Marsala 7; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 20; Trapani 8; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1



Ricoverati 25

Trapani 12: Terapia Intensiva 2/Covid 10

Marsala 13: Terapia Intensiva 2/ Terapia Sub Intensiva 3/ Covid 8

Decessi 2

Totale tamponi effettuati 1370

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (mercoledì 1 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 93 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 67 (18, 4, 5); Catania, 456 (153, 21, 33); Enna, 212 (123, 1, 11); Messina, 288 (125, 12, 19); Palermo, 245 (79, 22, 9); Ragusa, 39 (8, 3, 2); Siracusa, 71 (37, 21, 6); Trapani, 73 (25, 0, 2).









