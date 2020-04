Coronavirus in Sicilia. I 5 Stelle: “Regione chiarisca su conversione ospedali”

“Occorre garantire agli operatori sanitari tutte le adeguate condizioni di lavoro. Tra gli ospedali che sono stati convertiti in “covid-Hispital”, nel Palermitano, figura l’ospedale Civico di Partinico.

Chiediamo alla Regione Siciliana di conoscere in dettaglio quali provvedimenti sono state adottati o si intendano adottare per tutelare il personale ospedaliero e conseguentemente i malati. Con tutti i colleghi parlamentari della provincia di Trapani stiamo collaborando al fine di supportare e monitorare l’attuale situazione ospedaliera, il fabbisogno dei DPI, nonché degli ulteriori strumenti necessari nei reparti Covid 19”. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Valentina Palmeri, che con una interrogazione rivolta al presidente della Regione Siciliana e all‘Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ed una nota indirizzata all’Assessore ed al Direttore Sanitario, chiede chiarimenti in merito alla situazione dell’Ospedale Civico di …









