Conte: “Misure prorogate fino al 13 aprile. Poi rivaluteremo la situazione”

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è intervenuto nuovamente in conferenza stampa annunciando come si inizino a vedere gli effetti delle misure restrittive fino ad ora adottate. Per questo motivo, le misure fino ad ora disposte vengono prorogate almeno fino al 13 aprile 2020. Il premier spiega come sia fondamentale resistere al fine di non vanificare gli sforzi fino ad ora fatti. “Vorrei ricordare che abbiamo disposto sanzioni severe e multe onerose – dice Conte – poiché non possiamo permetterci ricadute e dobbiamo essere rispettosi nei riguardi di chi lavora nonostante tutto. Mi dispiace che queste restrizioni cadano durante la Pasqua ma non possiamo farne a meno. Nel momento in cui i dati dovessero consolidarsi, valuteremo un allentamento delle misure. La fase due sarà quella con la convivenza del virus e la fase tre quella della ricostruzione. Dal punto di vista economico, il MES così com& …









