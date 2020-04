Arrivano i fondi della Regione per la povertà. I dati di tutti i comuni della provincia di Trapani

Con apposita delibera della Giunta guidata dall’On. Nello Musumeci , è stata pubblicata ieri sera la ripartizione dei fondi, per un totale di 100 milioni, che la Regione Siciliana ha deciso di stanziare per contrastare i casi di indigenza e di povertà provocati dall’emergenza Coronavirus.

Le risorse verranno assegnate, in più tranche, a tutti i Comuni, che nella distribuzione – si legge nella delibera – dovranno prestare particolare riguardo “alle nuove povertà determinate dalle famiglie che non percepiscono più alcun reddito, compreso quello di cittadinanza, e alcuna altra assistenza economica o sanitaria”.

In provincia di Trapani le somme sono state così distribuite :

Alcamo 903.800,00

Buseto Palizzolo 58.380,00

Calatafimi-Segesta 129.900,00 €

Campobello di Mazara 234.900,00 €

Castellammare del Golfo 303.160,00 €

Castelvetrano 623.020,00 €

Custonaci 109.920,00 €

Erice 549.300,00 €

Favignana 86.740,00 €

Gibellina 79.620,00 €

Marsala 1.652.800,00 €

Mazara del Vallo 1.031.060,00 €

Paceco 224.420,00 & …









