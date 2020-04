Alcamo, sequestro di beni per un valore di oltre 2 milioni di euro

I militari della Guardia di Finanza di Alcamo nella mattinata di ieri hanno eseguito un decreto emesso dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione, relativo al sequestro patrimoniale di beni per un valore di oltre 2 milioni di euro nei confronti di un noto imprenditore alcamese. Il sequestro, effettuato su proposta della Procura della Repubblica di Trapani, riguarda un ingente patrimonio costituito da 5 società, 15 fabbricati, 13 terreni, 6 veicoli e 9 conti correnti.

La misura preventiva prende le mosse da indagini economico-patrimoniali nei confronti dell’imprenditore alcamese operante da svariati anni nel settore della vendita di articoli per la casa.

Gli investigatori hanno ricostruito le principali tappe della sua crescita imprenditoriale, che dalla fine degli anni ’90 ad oggi è stata caratterizzata dalla creazione di diverse aziende, per lo più intestate a soggetti prestanome, grazie anche alla compiacenza di esponenti della criminalità locale.

L’imprenditore si è …









