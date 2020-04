Al via le domande per le 600€, problemi con il pin INPS

E’ stata attivata la scorsa notte la procedura per richiedere il bonus di 600€ previsto dalle misure economiche dal Decreto “Cura Italia” per il mese di marzo. Questo sussidio servirà a supportare i lavoratori durante la fase di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. L’accesso è possibile a tutti i soggetti interessati grazie ad una procedura semplificata disponibile direttamente sul sito web www.inps.it

Già a partire dallo scattare delle 00:00 del primo di aprile milioni di utenti hanno tentato di avviare la procedura nel dubbio di rimane fuori dalla lista dei beneficiari anche se il presidente dell’INPS Tridico aveva precisato: “Nessun click day, non ci sarà alcun ordine cronologico delle domande”. La procedura è stata attivata intorno alle ore 01:00 e nella prima ore le richieste correttamente effettuate dagli utenti erano già oltre 20 mila.

Diversi utenti …









