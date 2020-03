Unicredit chiude la filiale di Salemi: protestano i clienti, il Sindaco diffida l’Istituto

Può un Istituto di credito interrompere i servizi bancari erogati dalla propria filiale come misura per contenere la diffusione del virus covid 19?

Stando al comportamento di una nota azienda bancaria parrebbe di si.

Secondo il sindaco Domenico Venuti, invece con tale decisione si potrebbe configurare una interruzione di pubblico servizio. Una delle tante storie nei tempi del Coronavirus.

Accade a Salemi, da una settimana classificata “zona rossa” che la locale filiale dell’Unicredit ha chiuso di punto in bianco le sue porte alla propria clientela, interrompendo ogni tipo di servizio. Non risulta operativo nemmeno lo sportello automatico posto all’esterno dell’Istituto e abilitato peraltro solo al prelievo. Il fatto è anche più grave ove si consideri che i cittadini salemitani in questo momento non possono neppure recarsi nei comuni limitrofi per effettuare le necessarie ed indifferibili operazioni bancarie.

L’ …









Leggi la notizia completa