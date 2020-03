Sicilia, studentessa universitaria strangolata dal compagno

Studiava medicina e sognava di fare il medico e di aiutare gli altri, Lorena Quaranta, ma il suo sogno si è interrotto questa mattina, così come la sua vita.

La tragedia è avvenuta a Furci Siculo, in provincia di Messina, dove la studentessa universitaria, dove Lorena, originaria di Favara in provincia di Agrigento, è stata strangolata dal compagno, Antonino De Pace, pure lui studente di medicina. Dopo averla uccisa De Pace ha chiamato i carabinieri e ha cercato di suicidarsi ma è stato soccorso, le sue condizioni non sono gravi.

Lo sgomento del sindaco – “E’ un dramma nel dramma – dice il sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, all’Adnkrnos -. Stamattina ci siamo svegliati con la notizia di questa tragedia. Siamo sconvolti, la nostra comunità è da sempre in prima linea nel contrasto alla violenza di genere, abbiamo anche istituito un …









