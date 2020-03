Salemi, ci sarebbero due guariti dal Coronavirus Sembra aprirsi una scia di luce sulla città di Salemi, colpita recentemente da un focolaio che l’ha costretta a trincerarsi e serrare le file per impedire l’espandersi del contagio, giunto finora a 20 casi positivi.

In città circola voce che due concittadini siano guariti dal Coronavirus . i pazienti sarebbero stati ricoverati uno nel nosocomio “Covid hospital di Partinico”, nel palermitano, e l’altro all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, I contagiati sarebbero risultati negativi al primo tampone e se gli altri due futuri test dessero lo stesso esito i due potrebbero lasciare nelle prossime ore le rispettive strutture alberghiere dove sarebbero stati momentaneamente posti in quarantena.

Sarebbe una bellissima notizia per la popolazione salemitana che infonde gioia e speranza in un momento di forte criticità collettiva. S.C.









