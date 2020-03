Partanna, Report dell’attività di controllo da parte della PM

Si intensifica l’ attività di controllo da parte di tutto il comando della Polizia Municipale di Partanna.

Dal 26 marzo ad oggi sono 116 i soggetti controllati attraverso la presentazione dell’autocertificazione; autocertificazioni che sono al vaglio degli stessi Vigili per stabilire l’effettiva rispondenza di quanto scritto.

Continuano i controlli anche ai 5 soggetti posti in quarantena obbligatoria fiduciaria, attività coordinata insieme alla locale stazione dei Carabinieri.

Nelle stesse giornate sono state riscontrate 5 violazioni amministrative secondo l’art. 4 DL n 19 del 25.3.2020 (ex art. 650cp) quindi facendo scattare le sanzioni pecuniarie.

Il comandante della polizia municipale, Ispettore capo Giuseppe Mauro, conferma che ad oggi non è stato autorizzato nessun volo di drone, così come disposto dal capo della Polizia Franco Gabrielli, che ne ha sospeso ogni tipo di volo.

In attesa del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe di fatto prolungare il …









Leggi la notizia completa