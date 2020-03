Paceco, in arrivo 95.000 euro per misure urgenti di solidarietà alimentare

Il Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, informa la cittadinanza che, con ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, è stata assegnata al Comune di Paceco la somma di 95.863,68 euro da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e da impiegare, esclusivamente, per l’acquisizione di “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari” o direttamente di “generi alimentari o prodotti di prima necessità”.

Nell’avviso pubblico emesso dal primo cittadino, è specificato che la corresponsione dei buoni spesa avverrà in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici legati all’emergenza e di quelli in stato di bisogno, per le necessità più urgenti ed essenziali.

Hanno priorità per tale aiuto quei nuclei familiari che non risultano essere assegnatari di sostegno pubblico (esempio: Reddito di cittadinanza, REI, SIA, o altro contributo pubblico).

Detta somma – si …









