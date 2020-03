Minuto di silenzio nei Comuni della provincia di Trapani per le vittime del Coronavirus

Da Trapani a Marsala ad Alcamo. E in molti altri Comuni della provincia oggi a mezzogiorno bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio per onorare le vittime del Coronavirus.

Per onorare le vittime del contagio che non hanno potuto avere una degna cerimonia funebre, la Prefettura di Trapani ha invitato i Comuni ad esporre le bandiere a mezz’asta. Il sindaco Alberto Di Girolamo: “Anche Marsala ricorda le oltre 11 mila vittime dell’epidemia, tra cui migliaia di anziani e moltissimi operatori sanitari. Un momento di raccoglimento, quindi, anche per darci sostegno reciproco e guardare al futuro con speranza”.





Questo è il video realizzato davanti il Comune di Trapani.





Anche il Comune di Alcamo ha aderito all’invito dell’ANCI ad esporre alle ore 12:00, sulla facciata …









