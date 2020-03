Marsala senza Pronto Soccorso. Adesso l’Asp fa marcia indietro e corre ai ripari

Marsala senza Pronto Soccorso. Mentre cresce la protesta e monta la rabbia dei cittadini (qui un editoriale di Tp24) l’Asp fa marcia indietro e corre ai ripari.

In una nota inviata poco fa alla nostra redazione, infatti, i vertici della sanità provinciale annunciano che all’ospedale di Marsala rimane comunque un’area per gestire i casi di emergenza. “Per garantire l’assistenza ai cittadini del comprensorio, all’interno all’ospedale è stata individuata un’area di emergenza straordinaria in grado di far fronte alle prime necessità, dopo le quali i pazienti saranno trasferiti in altre strutture” comunica l’Asp. Come sia strutturata quest’area, che comunque serve solo a smistare i casi verso altri ospedali della provincia, non è dato sapere.

Ecco la nota integrale dell’Asp:

L’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala sarà per alcune settimane convertito in Covid-Hospital per fronteggiare l’eventuale emergenza sanitaria nel Trapanese.

