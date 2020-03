Marsala, i “Garibaldi’s Watchers a lezione di informazione digitale e video con Tp24

I Garibaldi’s watchers non si fermano: continua con ancor maggiore determinazione il percorso intrapreso con AScuoladiOpenCoesione.

In vista del prossimo report, il team ha incontrato, in videoconferenza, Francesco Appari, giornalista di Tp24, per una lezione sulla comunicazione digitale e le tecniche di montaggio dei video.

“È stato un incontro molto interessante che ci ha fornito un’utilissima “cassetta degli attrezzi”, non solo per il progetto ASOC, ma anche per la nostra preparazione professionale. Siamo molto grati alla nostra scuola, l’ITET Garibaldi, che, in questo momento così grave, non solo continua a seguirci didatticamente ma ci offre anche l’opportunità di continuare i nostri progetti utilizzando le più avanzate tecnologie.

Grazie a Francesco Appari per la sua disponibilità e per i preziosi consigli di cui faremo tesoro”.









