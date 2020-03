Le Ong al tempo del Covid-19 non sono sparite. Sono nelle corsie di emergenza

E ora, al tempo del Covid-19, dove sono le Ong che si occupano di salvare vite in mare? Open Arms, la Ong spagnola, ha risposto con una serie di foto e tweet non dal mare, bensì dalle corsie d’emergenza degli ospedali italiani e spagnoli – riporta l’Avvenire -. Raffigurano alcuni dei volontari dell’équipe sanitaria della Ong spagnola, che hanno partecipato a una o più missioni nei mesi scorsi, e oggi sono in prima linea in ospedale. C’è Paola, medico impegnato nel reparto di terapia intensiva a Milano, ma anche Filippo da Torino distaccato al pronto soccorso di Bergamo e Giorgio, medico di emergenza al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, per citarne solo alcuni: tutti quanti stanno lottando incessantemente contro il Coronavirus.

Le facce sono stravolte dalle fatiche esattamente come quando in mare ci si ritrova davanti gommoni strapieni di …









Leggi la notizia completa