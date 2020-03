L’appello di Don Undari: ” Aiutateci ad aiutare le famiglie castelvetranesi in difficoltà”

L’arciprete Don Giuseppe Ivan Undari ha inviato un appello per la comunità per sostenere la meritoria opera che la caritas parrocchiale sta portando avanti a sostegno di circa 100 famiglie che vivono in situazione di grande difficoltà, anche a causa dell’emergenza corona virus . Di seguito l’appello:

nella foto Don Giuseppe Undari

“La situazione di emergenza che stiamo affrontando chiede una attenzione particolare nei confronti delle persone più in difficoltà. La caritas parrocchiale dell’unità pastorale Chiesa Madre e San Giovanni Battista ha continuato la propria attività assicurando generi alimentari di prima necessità. Sono più di 100 le famiglie assistite alcune delle quali provenienti da Marinella e Triscina. L’aiuto economico offerto da parte di Lions Club, Fidapa, Rotary e singoli parrocchiani, ci sta consentendo di incrementare l’offerta. Abbiamo attivato un numero per …









