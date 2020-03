La quarantena illegale. Gli trovano in casa 80 piante di marijuana. Arrestato marsalese

Durante questo periodo di quarantena in molti cercano in casa un modo per ammazzare il tempo.

Michele Cirobisi, marsalese di 27 anni, aveva deciso di coltivare marijuana. In casa sua i carabinieri gli hanno trovato ben 80 piante di marijuana già recise e messe ad essiccare. L’uomo aveva allestito una vera e propria serra. In casa i carabinieri gli hanno trovato anche 12 grammi di erba già essiccata. Cirobisi è stato arrestato. Ecco la nota con i dettagli dell’arresto.

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana,il ventisettenne marsalese CIROBISI Michele.

L’operazione è scattata nelle prime ore del mattino di sabato 28 marzo. I militari, che già da tempo osservavano i movimenti del giovane, avuto il sospetto che nella sua abitazione potesse nascondersi della sostanza stupefacente, decidevano di effettuare un …









Leggi la notizia completa