La politica che non esiste più e l’assenza di figure istituzionali di riferimento! Dove andremo a finire?

Riceviamo una riflessione del noto regista Giacomo Bonagiuso sulle situazioni che stiamo vivendo in questi giorni. Un testo che invita a riflettere:



Un pazzoide populista dopo aver profanato il senso stesso della preghiera in un programma per coglionazzi, si congratula con un paese che ha sospeso i poteri del Parlamento. Indegno.

I populisti laureati all’università della vita perdono il pelo ma non il vizio e si permettono di mettere il loro simboletto di partito su allegri cartelli con le cifre degli stanziamenti ai Comuni per le sovvenzioni di Stato della Protezione Civile. Come fosse denaro loro. Come fosse elemosina loro. Schifo.

La nipote di uno che ci ha sprofondati nella peggior catastrofe mondiale a seguito di un pazzoide tedesco, prova a spiegare ad un professore con oltre 400 pubblicazioni scientifiche che il coronavirus è un’arma cinese. Vergogna.

L’editore di una TV che fino …









Leggi la notizia completa