Il video choc dei Carabinieri che picchiano un uomo a terra

Un video choc sta facendo il giro d’Italia: dei Carabinieri picchiano un uomo a terra, preso a calci al termine dell’inseguimento conclusosi con la sua cattura.

Tutto ha avuto origine, a Salerno, quando un uomo alla guida di un’auto priva di pneumatici ha, prima, rischiato d’investire un militare dell’Arma che gli aveva intimato l’alt a un posto di blocco per poi concludere la sua folle corsa contro un guard rail, con la vettura avvolta dalle fiamme.

Il comando provinciale dei carabinieri di Salerno, attraverso una nota, ha fatto sapere che «sono in corso le opportune verifiche sul rispetto delle procedure da parte dei militari intervenuti e sul comportamento dagli stessi tenuto nel complesso».

Il conducente dell’auto, dopo essere stato bloccato dai militari, è stato trasferito all’ospedale di Salerno dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.

In ospedale l'uomo, contuso al pari dei primi due









