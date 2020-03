Giansanti (Confagricoltura): “Manodopera da chi prende il reddito di cittadinanza”

Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti chiede la reintroduzione momentanea dei voucher e aiuti per il settore agricolo che vive una drammatica carenza di manodopera e propone di far lavorare nelle aziende agricole, chi percepisce il reddito di cittadinanza. Giansanti, intervistato dall’AGI, chiede anche più aiuti al settore agroalimentare da parte del governo e la reintroduzione dei voucher per i lavoratori agricoli.

Giansanti sottolinea che per utilizzare nel settore agricolo chi usufruisce del reddito di cittadinanza “andrà trovato uno strumento che possa consentire a queste persone di non perdere il diritto all’assegno, perché noi offriamo un arco temporale limitato rispetto alle attese sul lavoro di queste persone”.

Per il presidente di Confagricoltura, tuttavia, “ci sono tutti gli elementi per trovare un accordo tra impresa e lavoratore salvaguardando i diritti di chi percepisce il reddito e permettere all’azienda di poter contare su un cittadino italiano al quale, …









Leggi la notizia completa