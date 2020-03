Dopo le piogge, ripartono domani le operazioni di sanificazione a Marinella e Triscina di Selinunte

Domani, mercoledì 1 aprile, dalle ore 6:00, riprenderanno da MARINELLA, per proseguire a TRISCINA, le operazioni di sanificazione delle strade. Le zone oggetto di disinfezione, a SELINUNTE, saranno la strada statale 115, lato Marinella, per proseguire in zona Stazione, via della Cittadella e tutte le strade limitrofe. A TRISCINA la via del Mediterraneo con le conseguenti laterali.

Ribadiamo per una migliore salvaguardia e tutela dell’igiene e salute pubblica il prodotto impiegato è un presidio medico chirurgico adatto alla disinfezione e alla detersione di strade e marciapiedi, è conforme e consentito dalla normativa vigente, ma è opportuno a titolo cautelativo che la cittadinanza adotti particolari provvedimenti:

– Chiudere gli infissi

– Ritirare la biancheria

– Ritirare le piante aromatiche che si trovano all’aperto nei piani bassi

– Proteggere gli animali da cortile o d’affezione e ritirarne le ciotole.

Le macchine operative saranno segnalate dagli appositi lampeggianti ed …









Leggi la notizia completa