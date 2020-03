Don Luigi Ciotti. “La lotta al Covid-19 non rallenti quella alla mafia”

“La lotta al Coronavirus non faccia passare in secondo piano quella contro il virus della mafia, che ci portiamo da decenni e decenni addietro. E’ lo stesso virus della corruzione, della povertà e dell’inquinamento sociale e ambientale”.

Con queste parole è intervenuto il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, ai microfoni del programma di Rai 1, “A sua immagine”, che ancora una volta ha voluto ribadire come sia di vitale importanza contrastare le associazioni mafiose, anche in questo momento di emergenza sanitaria. “Dobbiamo combattere contro il male dei virus spirituali che hanno rafforzato questi mali, – ha proseguito – che sono l’indifferenza, l’arroganza e l’egoismo che poi questi sono tradotti nelle varianti del razzismo, del sovranismo e atteggiamenti che umiliano e calpestano la dignità delle persone”.

Don Ciotti ha poi ricordato che la …









Leggi la notizia completa