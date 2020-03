Da Mazara a Campobello, le misure di aiuto per i più bisognosi

Una banca dati integrata dei soggetti percettori di misure di sostegno economico e materiale a seguito della emergenza Coronavirus ed un numero telefonico (3336191950) dedicato sia a chi richiede assistenza per i bisogni materiali legati all’emergenza coronavirus che a chi intende effettuare donazioni di derrate alimentari per le persone bisognose.

E’ quanto previsto dal Comune di Mazara del Vallo con una direttiva firmata dal Sindaco Salvatore Quinci.

“Questa banca dati – spiega il Sindaco Quinci – integra i dati già in possesso degli Uffici del settore Servizi sociali con quelli che emergono in questo periodo di emergenza e ha lo scopo di razionalizzare ed ottimizzare gli aiuti messi in campo in via straordinaria anche a seguito di contributi statali o regionali erogati in misura specifica. Abbiamo inoltre istituito un numero telefonico: 333 6191950 di assistenza per i bisogni materiali legati alla emergenza Coronavirus. Telefonando a questo numero …









