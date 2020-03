Coronavirus, le preoccupazioni di Orlando e Musumeci per possibili rivolte

C’è preoccupazione a Palermo per i possibili risvolti sociali, la rabbia e la violenza che potrebbero esplodere da un momento all’altro se questa situazione di blocco si prolungherà ancora per molto. A lanciare l’allarme il sindaco Orlando che traccia una sorta di mappa della povertà che sta per perdere la dignità e a quel punto può trasformarsi in odio e rancore e a quel punto può anche divenire violenza organizzata. Orlando ha valutato positivamente il provvedimento del Governo con il quale stanzia 400 milioni di euro ai comuni da distribuire ai cittadini, «Ma attenzione – dice Orlando – sono fondi sufficienti per appena due settimane secondo i nostri calcoli. Poi, saremo punto e a capo».

Anche per il Presidente Nello Musumeci la situazione è al limite. «In Sicilia l’epidemia economica è arrivata prima del picco di quella sanitaria» …









