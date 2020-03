Coronavirus, l’ASP comunica le modifiche alle procedure sanitarie

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani al fine di fornire le necessarie informazioni sulle specifiche modifiche alle procedure sanitarie in considerazione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus comunica che:

SCELTA O CAMBIO DEL MEDICO DI FAMIGLIA O DEL PEDIATRA

l’utente può collegarsi sul portale aziendale (www.asptrapani.it) e attivare la procedura accedendo alla sezione “cambio medico”.

PIANO TERAPEUTICO PROSSIMO ALLA SCADENZA / SCADUTO / DA MODIFICARE

PIANO TERAPEUTICO IN SCADENZA: l’utente può chiamare il MMG / PLS per ottenere una proroga fino al 30 giugno 2020 anche tramite e-mail.

PIANO TERAPEUTICO SCADUTO O DA MODIFICARE: l’utente può chiamare telefonicamente il MMG / PLS che contatta il medico specialista al fine della predisposizione del piano terapeutico aggiornato, che potrà essere inviato per via e-mail e quindi allegato anche in copia alla ricetta SSN.

ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA

Tutte le procedure relative alla fornitura …









