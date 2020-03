Coronavirus, la storia: “I sintomi, il ricovero, la lotta e finalmente la guarigione”

“Ho avuto tanta paura, ma dovevo essere forte sin dall’inizio. Domani sarò dimesso, finalmente questo incubo sta per finire”. Sono le parole di un paziente di 55 anni ricoverato dal 19 marzo al Covid hospital di Partinico, nel Palermitano: insieme a lui, altre cinque persone clinicamente guarite lasceranno la struttura nelle prossime ore. Saranno trasferite in un albergo già individuato dalla Regione e dall’Asp, dove rimarranno in quarantena per effettuare altri due tamponi.

Se entrambi saranno negativi, i pazienti potranno tornare a casa. Una notizia che oggi ha riempito di gioia il 55enne, al punto da voler scattare una foto insieme ai sanitari che in questi lunghi giorni lo hanno assistito. “Sono stati tutti meravigliosi – dice – dai medici agli infermieri, fino alle donne che effettuano tre volte al giorno le pulizie. Questa situazione ha messo tutti sulla stessa barca, chiunque di noi rischia, e l’estrema dedizione del …









